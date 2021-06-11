Поддельное масло стоило школам Новокузнецка более 20 млн рублей

0
Фото:  

Новокузнецкие школы заключили договор о приобретении сливочного масла на более 20 миллионов рублей. Однако продукция оказалась фальсифицированной.

В ходе проверки удалось установить, что в декабре 2020 года между МБУ "Комбинат питания" и коммерческой организацией был заключен договор, согласно которому поставщик должен был обеспечивать общеобразовательные и образовательные учреждения Новокузнецка сливочным маслом на 20 миллионов 687 тысяч рублей.


Таким образом, к 2021 году 427 коробок масла "Крестьянское" поступили от исполнителя на склад.

– Однако согласно лабораторным испытаниям и экспертному заключению товар не является сливочным маслом, он фальсифицирован, – заявили в региональной прокуратуре.

По этой причине поставку товаров в школы пришлось приостановить. Отмечается, что ученики в пищу фальсификат не употребляли. В результате проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25961

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined