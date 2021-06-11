Поддельное масло стоило школам Новокузнецка более 20 млн рублей

В ходе проверки удалось установить, что в декабре 2020 года между МБУ "Комбинат питания" и коммерческой организацией был заключен договор, согласно которому поставщик должен был обеспечивать общеобразовательные и образовательные учреждения Новокузнецка сливочным маслом на 20 миллионов 687 тысяч рублей.

Таким образом, к 2021 году 427 коробок масла "Крестьянское" поступили от исполнителя на склад.

– Однако согласно лабораторным испытаниям и экспертному заключению товар не является сливочным маслом, он фальсифицирован, – заявили в региональной прокуратуре.

По этой причине поставку товаров в школы пришлось приостановить. Отмечается, что ученики в пищу фальсификат не употребляли. В результате проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".