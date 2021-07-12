Подделка сертификатов о вакцинации от COVID-19 обернется для кузбассовцев лишением свободы

В настоящее время наличие сертификата о вакцинации от COVID-19, результатов тестов на антитела, а также ПЦР-тестов является обязательным для граждан России и Кузбасса в ряде случаев. Например, при заселении в гостиницу, санаторий в другом регионе или при выезде за границу. За подделку таких подтверждающих документов действующим законодательством предусмотрена ответственность.

Оборот, сбыт и изготовление поддельных сертификатов, включая его электронные варианты, относится к статье 327 УК РФ и наказывается лишением свободы на срок до двух лет. На один год в колонию может попасть и тот, кто приобрел такой документ вне зависимости от того, применялся он или нет. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Напомним, в начале июля Кузбасс попал в число лидеров по скорости вакцинации населения от коронавирусной инфекции.