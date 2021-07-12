Подделка сертификатов о вакцинации от COVID-19 обернется для кузбассовцев лишением свободы

0
Фото:  

Сотрудники транспортной полиции напомнили кузбассовцам об уголовной ответственности за подделку и использование медицинских справок и сертификатов о вакцинации от коронавируса.

В настоящее время наличие сертификата о вакцинации от COVID-19, результатов тестов на антитела, а также ПЦР-тестов является обязательным для граждан России и Кузбасса в ряде случаев. Например, при заселении в гостиницу, санаторий в другом регионе или при выезде за границу. За подделку таких подтверждающих документов действующим законодательством предусмотрена ответственность.


Оборот, сбыт и изготовление поддельных сертификатов, включая его электронные варианты, относится к статье 327 УК РФ и наказывается лишением свободы на срок до двух лет. На один год в колонию может попасть и тот, кто приобрел такой документ вне зависимости от того, применялся он или нет. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.


Напомним, в начале июля Кузбасс попал в число лидеров по скорости вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26948

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined