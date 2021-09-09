Подача отопления стартовала в первом городе Кузбасса

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Погодные условия вынудили власти кузбасского города начать отопительный сезон как можно раньше.

Батареи в квартирах жителей Анжеро-Судженска будут становиться горячими уже начиная с четверга, 9 сентября.

— Сегодня, 9 сентября, подача теплоэнергии восстановлена для организаций социальной сферы, а также отопление подается в дома, в которых нет технической возможности приема горячей воды в летнее время, — сообщили в администрации города.

Теплоэнергия будет подаваться в дома горожан и оставшиеся объекты соцсферы поэтапно согласно установленному графику до 15 сентября. Власти объяснили более ранее подключение резким похолоданием и неблагоприятными погодными условиями.


Напомним, синоптики предупредили о ночных заморозках до -3°C в Кузбассе. Также губернатор Сергей Цивилев указал, что включить отопление в первую очередь нужно в социальных объектах во избежание скачка заболеваемости.

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