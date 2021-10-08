Подъездный козырек подвергал опасности здоровье кемеровчан

Об опасном входе в подъезд сообщили обеспокоенные жильцы дома № 17 на проспекте Ленинградский. На выложенных в социальных сетях фотографиях видно, что козырек над дверью находится в ненадлежащем состоянии, а проход закрыт сигнальной лентой.

‒ Козырек скоро упадет. Могут пострадать люди, ‒ высказали свои опасения кемеровчане.

По словам жильцов, за демонтаж опасного элемента управляющая компания требовала деньги.

Прокуратура провела проверку данного сообщения и вынесла ООО "Управляющая компания "Аврелия" представление об устранении нарушения, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Опасный козырек был демонтирован, а должностному лицу, ответственному за данный инцидент, было вынесено замечание.