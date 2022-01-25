Подъезд загорелся ночью в кузбасском многоквартирном доме

Сигнал о пожаре в многоквартирном доме на улице Леонова в Юрге поступил в ведомство в 3:08 по местному времени. После тревожного звонка на место незамедлительно выдвинулись девять борцов с огнем и четыре единицы техники.

– На момент прибытия первого подразделения шел дым из подъезда здания. Оказалось, что в помещении сгорел мусор и вещи на площади 1 м², – прокомментировали AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

В результате пламя удалось полностью ликвидировать к 3:14. Никто не пострадал, однако причина возникновения огня до сих пор уточняется.