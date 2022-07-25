Подъезд кемеровской пятиэтажки ушел под воду из-за бездействия коммунальщиков

Жители дома на улице Ворошилова, 11, в городе Кемерово сообщили, что собираются "в дальнее плаванье", поскольку вход подъезд под №6 оказался практически полностью затоплен водой. При этом автор сообщения указала, что местная УК никаких мер по решению проблемы жильцов не предпринимает.

На кадрах видно, что из-за неровного асфальта у входа в многоквартирный дом образовались лужи, а вот под окнами и вовсе целое "море" натекло, которое прохожие вынуждены обходить по более-менее не затопленным участкам.