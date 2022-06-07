Почти сотня кузбассовцев погибла на рабочем месте в 2021 году

Согласно информации Кемеровостата, в 2021 году 976 человек получили травмы на рабочем месте, 92 – скончались. Данные приводятся по региону. При этом пострадали 209 женщин и 767 мужчин, а среди погибших – три женщины и 89 мужчин. У 471 человека развились профессиональные заболевания.

Большинство инцидентов, которые привели к смерти и травмированию кузбассовцев, произошли на средних и крупных предприятиях. Самой травмоопасной (40,8% случаев) и смертоносной (64,1% от всех смертей) стала сфера добычи полезных ископаемых.

Отметим, что в 2020 году на рабочих местах травмировались 970 жителей области, погибли – 30. На количество смертей в 2021 году повлияла трагедия на кузбасской шахте "Листвяжная", жертвами которой стали более 50 человек.