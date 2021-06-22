Почти половина сотрудников кузбасских школ поставили прививки от COVID-19

Как стало известно в ходе брифинга, в Кемеровской области ведется активная вакцинация учителей и других работников школ. Так, по словам заместителя министра образования Кузбасса Любови Голубицкой, уже прошли процедуру 47% сотрудников образовательных учреждений региона.

Замминистра отметила, что данные мероприятия продолжаются, чтобы следующий год прошел в штатном режиме.

Также Голубицкая добавила, что предстоящие выпускные вечера пройдут в очном режиме, на них могут присутствовать родители школьников.