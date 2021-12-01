Почти половина молодых новокузнечан покинула Кузбасс ради образования

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Исследовали выяснили, что значительная часть выпускников школ южной столицы Кузбасса уехала за пределы региона для получения высшего образования.

Согласно статистическим данным, в 2021 учебном году среднюю школу окончили 2 287 жителей Новокузнецка. По информации отдела мониторинга качества образования Института повышения квалификации, 50,29% выпускников решили продолжить обучение в Кузбассе, а 44,39% молодых жителей региона поступили в образовательные учреждения за пределами области. Еще 1,18% из числа студентов обучаются за рубежом.


При этом 79% выпускников поступили в вузы, 17% продолжили обучение в среднем звене профобразования, а 3% начали работать. Кроме того, 0,6% молодых новокузнечан воздержались и от обучения, и от работы, а 0,8% отправились в армию.


Самыми популярными городами для поступления стали Новокузнецк (40,8% выпускников 2021 года), Кемерово (8,2%) и Томск (7,4%).

Да!
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