Почти половина молодых новокузнечан покинула Кузбасс ради образования

Согласно статистическим данным, в 2021 учебном году среднюю школу окончили 2 287 жителей Новокузнецка. По информации отдела мониторинга качества образования Института повышения квалификации, 50,29% выпускников решили продолжить обучение в Кузбассе, а 44,39% молодых жителей региона поступили в образовательные учреждения за пределами области. Еще 1,18% из числа студентов обучаются за рубежом.

При этом 79% выпускников поступили в вузы, 17% продолжили обучение в среднем звене профобразования, а 3% начали работать. Кроме того, 0,6% молодых новокузнечан воздержались и от обучения, и от работы, а 0,8% отправились в армию.

Самыми популярными городами для поступления стали Новокузнецк (40,8% выпускников 2021 года), Кемерово (8,2%) и Томск (7,4%).