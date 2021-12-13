Накануне в социальных сетях появился пост, в котором жительница Березовского выразила свое негодование ростом цен на один из продуктов первой необходимости. Она отметила, что в начале ноября молоко от одного из кемеровских производителей стоило 63 рубля, к концу месяца цена выросла до 80 рублей, а 10 декабря молоко стало обходиться в 92 рубля.

– Итого, за три недели молоко, которое производится в нашей области, подорожало почти на 50%! Это вообще как? – возмутилась женщина в одной из групп в Instagram.

Пользователи в комментариях поддержали березовчанку и отметили, что рост цен произошел не только на молочную продукцию.

– "И не только молоко! Молочка вся подорожала! А лекарства!?", "На гречку видели цену?", "Сайра по 150 рублей, а в банке одна вода", – написали кузбассовцы.

Напомним, что недавно специалисты Кемеровостата опубликовали данные по росту цен на ряд товаров в регионе. Кроме того, жители области ранее отмечали рост цен на лекарственные препараты.