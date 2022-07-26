Почти каждый второй кузбассовец признался в снижении своих доходов

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По результатам опроса стало ясно, что в Кемеровской области многие граждане ощутили уменьшение своих доходов.

По результатам опроса, что проводился на сайте drom.ru с 5 по 14 июля, выяснилось, что сразу 40% респондентов из Кемеровской области заметили снижение своих доходов, 38% признались, что заработок не изменился и только 22% сказали о росте достатка. Кроме того, участники исследования указали, что в последнее время столкнулись с резким падением покупательской способности, поскольку цены в магазинах резко подскочили.


Что касается ситуации по стране в целом, то 43% россиян пожаловались на снижение доходов, у 36% они не изменились, а у 20% – выросли. В антилидерах рейтинга оказались: Курганская область, Якутия и Бурятия, где об уменьшении доходов сказали более 50% респондентов.


Отмечается, что участниками социологического исследования стали более 11 тысяч человек.

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