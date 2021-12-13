Почти две тысячи новых рабочих мест появится в Кузбассе

Согласно официальной информации, правительство Кузбасса подписало соглашение об инвестировании доходов в неугольные отрасли экономики с восемью угольными предприятиями. На инвестиции будет направлено почти 72 миллиарда рублей.

Деньги пойдут на проекты в жилищном строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и других неугольных сферах, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Ожидается, что за счет развития данных отраслей удастся создать более 1,8 тысячи рабочих мест.