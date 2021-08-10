Почти две сотни жителей разных муниципалитетов Кузбасса заболели COVID-19 за сутки

Как стало известно из оперативной информации на 10 августа, еще 193 кузбассовца получили диагноз "коронавирусная инфекция". Вместе с тем 196 завершили терапию и справились с болезнью (всего 45 120). Новые ковидные больные живут в следующих территориях области:

Кемерово-37, Новокузнецк-35, по 19-Прокопьевск и Междуреченск, Юрга-11, Белово-9, Ленинск-Кузнецкий-8, Киселевск-7, по 6-Мыски и Осинники, по 5-Анжеро-Судженск и Новокузнецкий МР, по 4-Калтан и Полысаево, по 3-Краснобродский, Тайга и Беловский МР, по 2-Кемеровский МО, Прокопьевский МО и Промышленновский МО, по 1-Березовский, Ленинск-Кузнецкий МО и Таштагольский МР.

Они пополнили статистику общей заболеваемости в регионе, увеличив число случаев с начала пандемии до 48 048. В то же время за день умерли пятеро кузбассовцев. Сейчас в больницах шахтерского края лечатся 1 899 граждан, а на контроле находятся 13 164.