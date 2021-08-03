Почти две сотни зараженных за сутки: власти Кузбасса сообщили новые данные по COVID-19

По информации на 11:00 3 августа, в шахтерском крае получили диагноз "коронавирусная инфекция" еще 199 человек за день. В то же время завершили курс лечения 193 кузбассовца. Новые зараженные живут в следующих муниципалитетах:

Кемерово-41, Новокузнецк-38, Междуреченск-16, Осинники-13, Юрга-11, по 7-Белово и Калтан, по 6-Анжеро-Судженск, Киселевск, Прокопьевск и Новокузнецкий МР, по 5-Ленинск-Кузнецкий и Мыски, по 4-Тайга и Гурьевский МР, по 3-Полысаево и Крапивинский МО, по 2-Беловский МР, Кемеровский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Мариинский МР, Промышленновский МО, Таштагольский МР, Тисульский МР и Чебулинский МО, по 1-Юргинский МО и Яйский МР.

Таким образом, общее число случаев инфицирования в Кузбассе составило 46 674, смерти — 993 (четыре за сутки). Продолжают лечиться еще 1922 пациента, а 14 230 находятся на контроле специалистов.