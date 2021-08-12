Почти две сотни новых зараженных коронавирусом появились в Кузбассе за день

По данным на утро 12 августа, за прошедшие 24 часа 190 человек столкнулись с китайским вирусом, еще 191 выздоровел. Вместе с тем стало известно о муниципалитетах, в которых проживают новые инфицированные:

Кемерово-31, Новокузнецк-28, Междуреченск-24, Прокопьевск-15, Юрга-12, Ленинск-Кузнецкий-10, Юргинский МО-8, по 7-Белово, Осинники и Яшкинский МР, Полысаево-6, Таштагольский МР-5, по 4-Анжеро-Судженск, Калтан, Краснобродский, Гурьевский МР, Новокузнецкий МР, по 3-Тайга и Беловский МР, Тисульский МР-2, по 1-Ижморский МР и Кемеровский МО.

Кроме того, за минувшие сутки жертвами вируса стали пять человек (1 040 с начала пандемии). Общее число случаев заболевания достигло 48 430. Сейчас проходят терапию в областных больницах 1 887 пациентов, а 12 270 находятся на контроле врачей.