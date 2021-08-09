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Почти две сотни новых случаев за сутки: кузбассовцы продолжили активно заражаться COVID-19

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Власти Кемеровской области опубликовали обновленную сводку по ковидной заболеваемости в регионе. Темпы пока остаются прежними.

Утром 9 августа стало известно о 194 новых инфицированных коронавирусом в шахтерском крае за сутки. По информации властей, столкнувшиеся с болезнью проживают в следующих муниципалитетах:


Кемерово-35, Новокузнецк-34, Междуреченск-29, по 13-Мыски, Осинники и Юрга, Калтан-9, Ленинск-Кузнецкий-8, Промышленновский МО-6, Анжеро-Судженск-5, по 4-Прокопьевск и Юргинский МО, по 3-Белово, Крапивинский МО, Яшкинский МР, по 2-Киселевск, Полысаево, Тайга, Гурьевский МР и Новокузнецкий МР, по 1-Ленинск-Кузнецкий МО и Яйский МР.


Таким образом, новые заболевшие увеличили общее число случаев по области до 47 855, 44 924 человека смогли побороть болезнь. Между тем не пережили встречу с опасной инфекцией уже 1 024 пациента (пятеро за сутки). Продолжают лечиться в медучреждениях Кузбасса 1 907 граждан, а под наблюдением остаются 12 865.

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