Почти две сотни кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки

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Власти опубликовали новые сведения о суточной заболеваемости COVID-19 в Кемеровской области. Судя по цифрам, темпы остаются прежними.

Согласно сводке от 22 июля, за сутки еще 197 жителей шахтерского края столкнулись с китайским вирусом. Больше всего новых зараженных выявлено в областном центре. По муниципалитетам картина выглядит следующим образом:


Кемерово - 42, Новокузнецк - 35, Междуреченск - 15, Мыски - 14, Прокопьевск - 11, по 10 - Анжеро-Судженск и Киселевск, по 8 - Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецкий МР, Белово-7, по 6 - Полысаево и Промышленновский МО, Осинники - 4, по 3 - Тайга, Топкинский МО и Яшкинский МР, по 2 - Березовский, Калтан, Прокопьевский МО, Тисульский МР, по 1 - Юрга, Гурьевский МР, Кемеровский МО и Чебулинский МО.


Таким образом, всего в Кузбассе зафиксировано 44 246 случаев заражения коронавирусной инфекцией (41 229 закончились благополучно, 930 пациентов умерли). За прошедшие 24 часа скончались еще шесть человек и выздоровел 191 кузбассовец. Продолжают получать лечение 1 896, под наблюдением остаются 14 446.

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