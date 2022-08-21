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Почти 9 млн рублей пойдут на новые лестницы кемеровской набережной

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Власти кузбасской столицы потратят миллионы рублей на создание лестниц со смотровыми площадками и видеонаблюдением на набережной Томи.

Соответствующий аукцион, инициированный управлением городского развития администрации города Кемерово, появился на официальном портале госзакупок. Объектом торгов стало выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство пешеходных лестниц с пандусами и смотровыми площадками существующей набережной реки Томь.


Из документов тендера следует, что подрядчик должен будет предусмотреть демонтаж и утилизацию уже существующих спусков, а также разработать проект устройства монолитных железобетонных лестниц, которые будут оборудованы смотровыми площадками, пандусами и освещением. Кроме того, исполнитель должен будет учесть установку систем видеонаблюдения, которые будут выводить сигнал в городское МВД и администрацию.


На выполнение данных работ планируется потратить 8 700 610 рублей. Деньги будут выделены из бюджета Кемерова. Подача заявок завершилась 19 августа текущего года, сейчас аукцион переведен в статус: "Работа комиссии".

Фото: ЕИС закупки

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