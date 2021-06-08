Почти 800 залпов прогремят над Кемеровом в День города

По данным администрации, запускать фейерверк планируется в 23:00 с Университетского моста. Он продлиться примерно восемь минут и будет состоять из 790 залпов. Салют станет завершением празднования Дня города 12 июня.

Уже после завершения праздника горожан из центра Кемерова будут развозить на общественном транспорте. Всего для этого выделят 93 единицы пассажирского транспорта, включая 43 единицы муниципального транспорта и 50 маршрутных такси. Об этом сообщается на сайте мэрии.