Почти 800 залпов прогремят над Кемеровом в День города

0
Фото:  

Власти кузбасской столицы сообщили о масштабах праздничного салюта, которым завершится День города в этом году.

По данным администрации, запускать фейерверк планируется в 23:00 с Университетского моста. Он продлиться примерно восемь минут и будет состоять из 790 залпов. Салют станет завершением празднования Дня города 12 июня.


Уже после завершения праздника горожан из центра Кемерова будут развозить на общественном транспорте. Всего для этого выделят 93 единицы пассажирского транспорта, включая 43 единицы муниципального транспорта и 50 маршрутных такси. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25840

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined