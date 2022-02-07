Почти 80 пожаров произошло в Кузбассе за первую неделю февраля

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Специалисты раскрыли причину более 40% возгораний, произошедших в Кемеровской области с начала текущего месяца.

Согласно информации экстренных служб, с начала февраля в Кузбассе произошло 75 пожаров. При этом причиной более 40% из них стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печей и неправильного устройства печного оборудования.

"Нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи – одна из частых причин пожаров в зимний период. Невнимательное отношение к правилам безопасности как на этапах проектирования и строительства, так и на этапе использования печей может привести к серьезным последствиям", – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Кузбассу.

Специалисты подчеркнули, что во избежание возгораний следует строго соблюдать правила пожарной безопасности и использования печей.


Напомним, что, по предварительной информации, ненадлежащее состояние печного оборудования и некачественный уголь стали возможной причиной гибели членов многодетной семьи в Новокузнецке. Кроме того, несоблюдение правил, предварительно, привело к крупному пожару в частном доме в Кемерове.

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