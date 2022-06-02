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Почти 80 кузбасских семей получат деньги благодаря случайности

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Десятки семей в Кемеровской области получат выплаты после рождения детей в праздник.

Накануне, 1 июня, в роддомах Кузбасса родились 77 младенцев: 40 мальчиков и 37 девочек. При этом большая часть детей появилась на свет в Кемерове (24 девочки и 23 мальчика) и Новокузнецке (11 мальчиков и 11 девочек). В Мариинске и Мысках родились по два мальчика, а в Тяжинском и Чебулинском округах — по одной девочке. Кроме того, в Юрге и Промышленновском округе появились на свет по одному младенцу мужского пола.


Семьи родившихся в День защиты детей, в рамках региональной акции, получат выплату в размере 10 000 рублей и памятные медальоны. Об этом сообщают в пресс-службе обладминистрации.


Отметим, что также деньги получают кузбассовцы, которые стали родителями в Новый год и Рождество, в Международный женский день и в День матери.

Да!
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