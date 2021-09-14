Почти 70 человек затерялись в кузбасских лесах за три дня

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Со слов поисковиков, на территории Кемеровской области за последние три дня пропали почти 70 человек, при этом большая часть из них ушли из города в лес.

В общей сложности кузбассовцы за последние три для подали порядка 70 заявок на поиск близких людей, которые покинули дома, но обратно так и не вернулись. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" сообщили, что почти все сообщения поступили на розыск местных жителей, которые заблудились в лесу.


Кроме того, поисковики обратили внимание граждан, что во избежание трагичных последствий от походов в лесистые местности стоит воздержаться, особенно взрослым не следует вести на походы за грибами и ягодами детей и пожилых родственников.

Пожалуйста, не ходите в лес. Не ведите с собой детей, не отпускайте туда пожилых родственников. Последствия могут быть страшными. Никакие ягоды и грибы не окупят цену человеческой жизни, обратились к землякам волонтеры.

При этом они отметили, что многие из заплутавших имели с собой телефон, а это значительно облегчило добровольцам задачу. Правда есть у гаджетов и существенные недостатки: имеют свойство разряжаться, а связь среди высоких деревьев ловит не везде.

Да!
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