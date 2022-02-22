Почти 7 млрд пойдут на переселение кузбассовцев от выработок шахт

Министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев рассказал, что переселение жителей региона с опасных территорий, расположенных вблизи шахт, планируется завершить с помощью увеличения финансирования. При этом деньги будут выделены из федерального бюджета, сообщает ТАСС.

‒ Переселение граждан планируется завершить в 2023 году, ‒ заявил Олег Токарев.

Территории над выработками угольных предприятий не пригодны для проживания из-за оседания и смещения грунтов. В текущем году на переселение людей с подобных участков предусмотрено почти 3,3 млрд рублей, а в следующем ‒ более 3,6 млрд рублей.

Ранее власти Кузбасса предложили расширить санитарную зону угольных разрезов.