Почти 60 школьных автобусов поступило в Кузбасс

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Накануне в Кемеровскую области прибыли 56 новых автобусов, предназначенных для перевозки детей.

Сообщается, что транспортные средства будут перевозить более 1 000 школьников из 22 муниципалитетов. Партия включила в себя 34 автобуса ПАЗ, рассчитанных на 24 пассажира, и 22 автобуса ГАЗ, которые смогут вместить в себя от 12 до 24 человек в зависимости от модификации. Пассажирские кресла оснащены ремнями, в каждом ряду есть сигнальная кнопка для требования остановки, а скорость автобуса автоматически ограничивается 60 километрами в час.

— Автобусы отвечают всем требованиям безопасности, — сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.

Отмечается, что все транспортные средства оборудованы системой навигации, которая позволит родителям отслеживать передвижение детей в системе "Электронная школа 2.0".


Всего на автобусы было потрачено 114 миллионов рублей из федерального бюджета.

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