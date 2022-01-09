Почти 60 младенцев родились в Кузбассе в Рождество

Так, в минувший праздник в областном центре зарегистрирован 21 ребенок, а вот в Новокузнецке только 13. Родились и две двойни: в обоих случаях это оказались мальчик и девочка. Их появление зафиксировано в Кемерове и Анжеро-Судженске.

Еще трое малышей появились на свет в Ленинск-Кузнецке и два мальчика в Киселевске. Также 8 января врачи приняли роды в Полысаеве, Юрге и Междуреченске, в Тяжинском и в Чебулинском округах. В общей сложности в Рождество появились 23 мальчика и 36 девочек.

Семьи новорожденных получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Также местные власти вручат им памятные медальоны "Рожденному на Земле Кузнецкой".