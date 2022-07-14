Почти 60 ленинск-кузнечан ночью оказались на улице из-за серьезного пожара

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Минувшая ночь выдалась неспокойной для жителей пятиэтажки в Ленинске-Кузнецком, где разгорелся серьезный пожар. В результате ЧП 57 человек оказались на улице.

Очевидцы сообщили о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Ленина в Ленинске-Кузнецком в 00:36. Тушить пламя в квартире вызвались 18 человек и шесть единиц спецтехники. До их прибытия строения покинули 40 граждан, а еще 17 эвакуировали борцы в огнем. Оказалось, что пламя охватило квартиру на втором этаже: из окон жилища шел дым, а в подъезде наблюдалось задымление.

В результате обгорели мебель и вещи на площади 18 "квадратов", – прокомментировали AVOKADO в ГУ МЧС.

Причину произошедшего предстоит выяснить специалистам. Время ликвидации 01:10. За подробностями о пострадавших в огне корреспондент направил официальный запрос медикам.

Да!
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