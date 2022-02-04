Почти 50 тысяч кузбассовцев скончались за минувший год

Согласно данным управления ЗАГС Кузбасса, за 2021 год в регионе скончались 47 622 человека, что на 4 726 больше, чем в 2020 году. При этом больше всего записей о смерти было сделано в Новокузнецке, где за минувший год скончался 10 631 человек. Кемерово отстает всего на 175 смертей. Третье место занял Прокопьевск, в котором скончались 4 264 человека.

Что касается рождаемости, то она остается на достаточно низком уровне. За минувший год на свет появились 21 885 юных кузбассовцев. Лидером по рождаемости стал Кемерово – 6 444 младенцев. На второй строчке находится южная столица региона – 5 000 детей. "Бронза" также досталась Прокопьевску: в нем за минувший год появились 1 549 малышей.

Напомним, что Кузбасс стал лидером антирейтинга по смертям и самым криминальным регионом в СФО. Столица области вошла в список самых дешевых городов для жизни в Сибири.