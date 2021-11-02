Почти 50 сантиметров за сутки: синоптики рассказали о ноябрьском снеге в Кузбассе

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Специалисты кемеровского гидрометцентра обозначили количество снега, выпавшего в регионе за прошедшие сутки.

Сообщается, что 1 ноября на территории Кузбасса наблюдались осадки, после которых установился снежный покров. Утром 2 ноября весь регион оказался покрыт снегом от двух до 48 сантиметров высотой.


Самый максимум высоты снега отмечается на метеостанции в поселке Центральный рудник Тисульского района – 48 сантиметров, сообщают сотрудники кемеровского гидрометцентра. Отмечается, что умеренный снег будет наблюдаться и 2 ноября. В последующие дни количество осадков будет меньше.


Ранее редакция AVOKADO писала о погоде, которая установится в регионе до 6 ноября включительно. Ожидаются морозы.

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