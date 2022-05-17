Почти 50 пожаров разгорелись в Кемерове в выходные дни

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В столице Кузбасса за прошедшие выходные дни специалисты выезжали на тушение 46 пожаров. Власти напомнили местным жителям об удвоенных штрафах.

За минувшие выходные на территории столицы Кузбасса зафиксировано 46 пожаров, сообщили местные власти.

Так, 14 и 15 мая было зафиксировано в том числе 27 возгораний большегрузных контейнеров, 11 ландшафтных и 4 пожара в садоводческих обществах, – уточнили в кемеровской мэрии.

Сейчас на постоянном дежурстве в городе находятся 20 патрульно-маневренных групп, предназначенных для оперативного реагирования на сигналы о возгорании контейнеров и сухой травы.


В правительстве напомнили, что в период действия особого противопожарного режима всем нарушителям порядка грозят увеличенные штрафы: для граждан сумма составит от 2 000 до 4 000 рублей; для должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.

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