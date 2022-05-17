Почти 50 пожаров разгорелись в Кемерове в выходные дни

За минувшие выходные на территории столицы Кузбасса зафиксировано 46 пожаров, сообщили местные власти.

– Так, 14 и 15 мая было зафиксировано в том числе 27 возгораний большегрузных контейнеров, 11 ландшафтных и 4 пожара в садоводческих обществах, – уточнили в кемеровской мэрии.

Сейчас на постоянном дежурстве в городе находятся 20 патрульно-маневренных групп, предназначенных для оперативного реагирования на сигналы о возгорании контейнеров и сухой травы.

В правительстве напомнили, что в период действия особого противопожарного режима всем нарушителям порядка грозят увеличенные штрафы: для граждан сумма составит от 2 000 до 4 000 рублей; для должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.