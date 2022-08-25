Почти 50 мест отдыха у воды закрылись в Кузбассе

Согласно информации ГУ МЧС России по Кузбассу, на территории региона активизировалась работа по закрытию мест отдыха у воды. Данные меры предпринимаются из-за сезонных изменений погоды. По состоянию на 24 августа, в Кемеровской области официально прекратили работу уже 48 пляжей.

Всего в регионе летом 2022 года функционировало 74 организованных места отдыха у воды. При этом работа по патрулированию водоемов продолжается. Отдыхающих информируют об опасности купания в период похолодания.

Напомним, что в Кузбассе больше недели регистрируются достаточно низкие температуры.