Почти 50 человек ночью тушили пожар в кемеровском ТЦ

Накануне ночью в районе 00:49 по местному времени кемеровские пожарные получили сигнал о возгорании в здании с торговыми павильонами на улице Тухачевского,50. В ГУ МЧС Кузбасса корреспонденту AVOKADO сообщили, что на момент прибытия первого подразделения из ТЦ "Поляна" шел густой черный дым. В общей сложности к тушению огня привлекались 48 человек и 17 единиц техники.
– В результате полностью обгорели вещи и металлические стеллажи на площади 200 м². Причины и обстоятельства произошедшего уточняются, – указали в ведомстве.
В результате инцидента никто не пострадал.
Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"
Загрузка комментариев