Почти 50 человек ночью тушили пожар в кемеровском ТЦ

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В ночь на понедельник, 20 декабря, в одном из кемеровских торговых центров произошел пожар. Корреспондент AVOKADO уточнил подробности просшествия в ГУ МЧС Кузбасса.

Накануне ночью в районе 00:49 по местному времени кемеровские пожарные получили сигнал о возгорании в здании с торговыми павильонами на улице Тухачевского,50. В ГУ МЧС Кузбасса корреспонденту AVOKADO сообщили, что на момент прибытия первого подразделения из ТЦ "Поляна" шел густой черный дым. В общей сложности к тушению огня привлекались 48 человек и 17 единиц техники.

– В результате полностью обгорели вещи и металлические стеллажи на площади 200 м². Причины и обстоятельства произошедшего уточняются, – указали в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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