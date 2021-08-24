Почти 400 рамок металлоискателей появятся в кузбасских школах

В преддверии нового учебного года в школах, лицеях и гимназиях Кемеровской области прошли проверки антитеррористической защищенности. К настоящему моменту инспекцию провели во всех общеобразовательных организациях. В частности, специалисты проверили исправность видеонаблюдения, тревожных сигнализаций и стационарных металлоискателей.

За два месяца в школах области было дополнительно установлено 178 технических средств безопасности. До конца текущего года в организациях появятся еще 386 рамок металлоискателей. Об этом рассказал начальник отдела комплексной защиты объектов Управления вневедомственной охраны кузбасской Росгвардии подполковник Михаил Соринский.