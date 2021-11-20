Почти 400 кузбассовцев заболели COVID-19 за сутки

По актуальной информации на утро 20 ноября, 398 жителей Кузбасса заболели COVID-19. Еще четверо жителей региона стали новыми жертвами опасного вируса. Общее количество заразившихся коронавирусом кузбассовцев с момента начала пандемии достигло 70 580, умерших – 1 537.
Власти сообщили о следующем количестве заболевших на разных территориях региона:
Анжеро-Судженский городской округ — 12
Беловский городской округ — 30
Березовский городской округ — 2
Калтанский городской округ — 15
Кемеровский городской округ — 62
Киселевский городской округ — 12
Краснобродский городской округ — 2
Ленинск-Кузнецкий городской округ — 18
Междуреченский городской округ — 39
Мысковский городской округ — 20
Новокузнецкий городской округ — 60
Осинниковский городской округ — 21
Полысаевский городской округ — 7
Прокопьевский городской округ — 22
Тайгинский городской округ — 4
Юргинский городской округ — 19
Беловский муниципальный район — 1
Гурьевский муниципальный район — 7
Ижморский муниципальный район — 1
Крапивинский муниципальный округ — 1
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 3
Мариинский муниципальный район — 3
Новокузнецкий муниципальный район — 9
Прокопьевский муниципальный район — 2
Промышленновский муниципальный округ — 4
Таштагольский муниципальный район — 6
Тисульский муниципальный район — 1
Топкинский муниципальный округ — 3
Тяжинский муниципальный район — 1
Чебулинский муниципальный округ — 3
Юргинский муниципальный округ — 2
Яйский муниципальный район — 4
Яшкинский муниципальный район — 2
За минувшие сутки выздоровели 258 кузбассовцев, продолжают лечение 3 419 человек. Кроме того, 18 895 жителей области находятся под наблюдением специалистов.
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