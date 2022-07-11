Аукцион, предметом которого является выполнение работ по оформлению здания ледового дворца "Кузбасс" в Кемерове архитектурной подсветкой, появился на официальном портале госзакупок. Заказчиком выступил Региональный центр спортивных сооружений Кемеровской области.

Подрядчик должен будет изготовить нужный конструктив для выполнения комплекса работ, подготовить и установить необходимые материалы и конструкции, а также отладить и установить световое оборудование. Кроме того, в обязанности победителя аукциона входит сервисное и гарантийное обслуживание подсветки, а также расчистка территории после выполнения работ.

Начальная стоимость аукциона составляет 39 175 000 рублей. В эту сумму включены, среди прочего, таможенные платежи и налоги, материалы и их отгрузка, а также монтаж и пуско-наладочные работы.

Заявку можно подать до 25 июля текущего года.