Почти 40 млн рублей пойдут на подсветку ледового дворца "Кузбасс"

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Планируется потратить десятки миллионов рублей на освещение спортивного объекта в кузбасской столице.

Аукцион, предметом которого является выполнение работ по оформлению здания ледового дворца "Кузбасс" в Кемерове архитектурной подсветкой, появился на официальном портале госзакупок. Заказчиком выступил Региональный центр спортивных сооружений Кемеровской области.


Подрядчик должен будет изготовить нужный конструктив для выполнения комплекса работ, подготовить и установить необходимые материалы и конструкции, а также отладить и установить световое оборудование. Кроме того, в обязанности победителя аукциона входит сервисное и гарантийное обслуживание подсветки, а также расчистка территории после выполнения работ.


Начальная стоимость аукциона составляет 39 175 000 рублей. В эту сумму включены, среди прочего, таможенные платежи и налоги, материалы и их отгрузка, а также монтаж и пуско-наладочные работы.


Заявку можно подать до 25 июля текущего года.

Видео: zakupki.gov.ru

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