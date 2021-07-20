Почти 4 тысячи человек обратились к медикам с начала 2021 года в Кузбассе с подозрением на бешенство

Так, следуя тексту публикации, за 6 месяцев 2021 года в медучреждения с соответствующими жалобами обратились уже 3 726 человек. Из них 1 156 – это дети до 14 лет. Отмечается также, что были и случаи, когда пациент пострадал от укуса дикого животного - таких было зафиксировано 104.

В прошлом же году, то есть за весь период 2020, за антирабической помощью к медикам в Кузбассе обратились 7 492 человека, 3 019 из которых были укушены безнадзорными животными. Дикие звери атаковали 121 человека.

В надзорном ведомстве уточнили, что носителем вируса бешенства может выступить любое теплокровное животное, включая и птиц. Передаться человеку он может из-за укуса больного зверя, оцарапывания, ослюнения через рану, в том числе и микроповреждения кожи, а также слизистые оболочки, однако последнее происходит реже.

Больное бешенством животное может вплоть до десяти дней являться переносчиком вируса с отсутствием каких-либо показательных симптомов. В теле человека заболевание может протекать без признаков от 10 дней до 2 месяцев. В ведомстве отметили, что периодические происходит и так, что горожанин год может бессимптомно болеть бешенством.

Среди признаков заражения вирусом у человека выделяют: мышечные подергивания, зуд, боли по ходу нервов, субфебрильную температуру, беспричинную тревогу, страх, повышенную чувствительность к свету и звуковым раздражителям. Позже заболевание может перетечь в водобоязнь, при котором наблюдаются: болезненные спазмы мышц глотки и гортани при попытке попить, при звуках льющейся воды.

Погибает зараженный бешенством человек из-за паралича сердечной мышцы либо дыхательного центра, указали в Роспотребнадзоре.