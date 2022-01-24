Почти 350 кузбассовцев заразились коронавирусом за сутки

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Медики в Кемеровской области зафиксировали несколько сотен заболевших COVID-19 за прошедшие 24 часа.

Согласно официальной информации на утро 24 января, за минувшие сутки 347 кузбассовцев заразились коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии в регионе достигло 91 720 человек.


Кроме того, за прошедшие 24 часа:

несколько жителей Кемеровской области с диагнозом "COVID-19" скончались;

вылечились от опасного вируса 291 человек;

остались на лечении 5 887 кузбассовцев;

специалисты продолжили наблюдение за 15 239 жителями региона.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что в Кузбасс направлена партия вакцины "Спутник М", предназначенной для несовершеннолетних.

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