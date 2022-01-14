Почти 300 кузбассовцев в 2021 году погибли от отравления "паленым" алкоголем

0
Фото:  

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, сколько жителей Кемеровской области отравились суррогатными спиртными напитками в прошлом году.

Согласно данным сотрудников кузбасского управления Роспотребнадзора, за январь-декабрь 2021 года в регионе было зафиксировано 1 034 случая отравления спиртосодержащей продукцией. Из них 284 закончились летальным исходом. При этом отравлений алкогольной продукцией промышленного производства за данный период не зарегистрировано.

"Алкогольные отравления в Кемеровской области-Кузбассе занимают лидирующие позиции среди бытовых отравлений. Из 100 % на долю алкоголя приходится 38,6% всех смертельных отравлений", ‒ сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кузбассу.

Специалисты отмечают, что количество отравлений суррогатами за тот же период 2020 года было выше в 1,1 раза. Кроме того, снизился и уровень смертности за последние восемь лет: в 2013 году было зафиксировано 611 случаев.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32608

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined