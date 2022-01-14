Согласно данным сотрудников кузбасского управления Роспотребнадзора, за январь-декабрь 2021 года в регионе было зафиксировано 1 034 случая отравления спиртосодержащей продукцией. Из них 284 закончились летальным исходом. При этом отравлений алкогольной продукцией промышленного производства за данный период не зарегистрировано.

"Алкогольные отравления в Кемеровской области-Кузбассе занимают лидирующие позиции среди бытовых отравлений. Из 100 % на долю алкоголя приходится 38,6% всех смертельных отравлений", ‒ сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кузбассу.

Специалисты отмечают, что количество отравлений суррогатами за тот же период 2020 года было выше в 1,1 раза. Кроме того, снизился и уровень смертности за последние восемь лет: в 2013 году было зафиксировано 611 случаев.