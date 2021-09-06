Почти 300 кузбассовцев подверглись нападению клещей

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За последние семь дней таежные кровопийцы атаковали сотни жителей Кузбасса.

В общей сложности клещи покусали в Кузбассе уже 29 421 человека в текущем году, рассказали в Роспотребнадзоре. Из них детей до 17 лет – 6 119 человек.

– За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 268 человек, в том числе детей – 68, – указали в ведомстве.

При этом за текущий период на наличие антигена вируса клещевого энцефалита медики исследовали 16 695 членистоногих, которые предварительно были сняты с пострадавших, в 549 клещах оказался возбудитель.


На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза за сезон исследовано порядка 10 179 таежных кровопийц. Как оказалось, 2 688 являлись переносчиками клещевого боррелиоза, 201 носили в себе возбудитель анаплазмоза, в 387 клещах медики обнаружили возбудитель эрлихиоза.

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