Почти 300 кузбассовцев подверглись нападению клещей

В общей сложности клещи покусали в Кузбассе уже 29 421 человека в текущем году, рассказали в Роспотребнадзоре. Из них детей до 17 лет – 6 119 человек.

– За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 268 человек, в том числе детей – 68, – указали в ведомстве.

При этом за текущий период на наличие антигена вируса клещевого энцефалита медики исследовали 16 695 членистоногих, которые предварительно были сняты с пострадавших, в 549 клещах оказался возбудитель.

На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза за сезон исследовано порядка 10 179 таежных кровопийц. Как оказалось, 2 688 являлись переносчиками клещевого боррелиоза, 201 носили в себе возбудитель анаплазмоза, в 387 клещах медики обнаружили возбудитель эрлихиоза.