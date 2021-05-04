Почти 300 человек пострадали от укусов клещей в Кузбассе

По информации на понедельник, 3 мая, с начала сезона активности клещей в кузбасские больницы обратились 298 человек, из которых 96 – дети и подростки в возрасте до 17 лет. Прирост случаев только за последнюю неделю составил 165 человек.

В этой связи специалисты также провели исследования снятых насекомых. Медики провели анализ 116 клещей на наличие антигена вируса клещевого энцефалита. Вследствие работы, как отметили в управлении, возбудителей клещевого энцефалита в клещах не было обнаружено. Помимо того, 54 клеща были исследованы на наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза. Было установлено, что в двух клещах находится возбудитель клещевого боррелиоза.

- На территории Кемеровской области - Кузбасса экспресс-исследование клещей, снятых с пострадавших лиц, организовано в вирусологических лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области и лабораториях медицинских организаций, - отметили в Роспотребнадзоре.

Вместе с этим, поясняется, что всего в медицинские организации из-за подозрения на клещевые инфекции был госпитализирован 1 человек. Уточняется, что случаев, когда окончательный диагноз уже был зарегистрирован, нет.

- Для предупреждения возникновения заболеваний, передающихся при присасывании клещей, проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, - добавили в управлении.

Помимо того, в ведомстве напомнили, что вся необходимая медпомощь, которая может понадобиться пострадавшим от клещей, сейчас может быть оказан во всех медучреждениях Кузбасса.