Почти 30 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД появится в Кемерове

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Власти в Кузбассе объявили аукцион на поиски подрядчика, готового заняться установкой 29 систем фото- и видеофиксации для выявления нарушителей ПДД в региональной столице.

Лот с информацией о поиске исполнителя соответствующих работ был опубликован Департаментом контрактной системы Кузбасса на официальном портале Госзакупок.


Согласно информации, представленной для будущего подрядчика, оборудовать системами необходимо 16 участков в областном центре: ул. Терешковой - ул. Сосновый бульвар; пр. Кузнецкий - ул.Сибиряков- Гвардейцев; пр. Химиков - ул. Ворошилова; пр. Ленина - пр. Ленинградский; пр. Октябрьский - ул. Центральный проезд; ул. Мичурина - пр. Советский; ул. Коммунистическая - пр. Кузнецкий; пр. Шахтеров - 2й пер. Авроры; пр. Ленина - ул. Тухачевского; пр. Октябрьский - пр. Ленинградский; бр. Строителей, д. 16; Пр. Ленина - Центральный проезд; Пр. Советский, д. 63 (ул. Коломейцева, д.1); Аэропорт г. Кемерово (повторяется два раза); Ул. Волгоградская, д. 15.


Начальная цена контракта составляет 4, 7 миллиона рублей. Размещен лот на портале был 19 июля, а проведен аукцион будет 29 числа того же месяца. Срок выполнения работ начнет исчисляться с момента заключения контракта, однако завершить их подрядчику предстоит не ранее 19 сентября, но не позже 31 декабря 2021 года.

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