Почти 30 маршрутов в Новокузнецке изменят схему движения из-за праздника

Согласно официальной информации, завтра, 28 мая, с 11:30 до 13:00 часов будет запрещен проезд транспорта по части улицы Кирова и проспекта Октябрьского в Новокузнецке. В связи с этим, 27 маршрутов временно изменят схему движения. Об этом сообщил мэр южной столицы Кузбасса в своем Telegram-канале.

Движение автобусов будет организовано следующим образом:

№5 от Левого берега по пр.Дружбы, ул.Кутузова, ул.Циолковского, ул.Транспортная на Вокзал;

№23 от Левого берега по пр.Дружбы, ул.Кутузова, ул.Циолковского, ул.Транспортная, пр.Курако, ул.Куйбышево (остановка "Лазо") и далее по маршруту;

№25* от остановки "Левый берег" по ул.Кирова, ул.Тольятти и далее по маршруту (по схеме маршрута №25);

№27 от остановки "Гранд Медика" по ул.Орджоникидзе, пр.Металлургов до Вокзала и далее по маршруту;

№50 от остановки "Левый берег" по пр.Дружбы, ул. Кутузова, ул.Циолковского, ул.Транспортная, Вокзал, ул.Транспортная, ул.Циолковского, ул. Кутузова, пр.Дружбы до остановки "Левый берег".

№66 от пр.Октябрьский по ул.Циолковского, ул.Кутузова, пр.Бардина и далее по маршруту;

№70 по пр.Дружбы, ул.Кутузова, ул.Циолковского, ул.Транспортная на Вокзал и далее по маршруту; №80 от остановки "Гранд Медика" на ул.Орджоникидзе, пр.Металлургов до Вокзала;

№87 при движении в обратном направлении от остановки "Рембыттехника" по ул.Ноградская, ул.Запорожская до остановки "Левый берег" и далее по маршруту;

№№88,345 от Левого берега по пр.Дружбы, ул.Кутузова, пр. Бардина и далее по маршрутам;

№ 164 от Левого берега по пр.Дружбы на Вокзал;

№ 107 от остановки "Рембыттехника" по пр.Металлургов на Вокзал;

№№104,104с,106,108 от Вокзала по пр.Металлургов до остановки "Рембыттехника" и далее по маршрутам;

№102 при движении в прямом направлении от Вокзала по пр.Металлургов до остановки "Рембыттехника" и далее по маршруту, при движении в обратном направлении от остановки "Рембыттехника" по пр.Металлургов до Вокзала.

Что касается троллейбусов то рейсы будут следовать:

№1 по временному маршруту "Вокзал (платформа №14) – Драмтеатр– Ярославская" в прямом и обратном направлениях по пр. Металлургов;

№2 по временному маршруту "Вокзал (платформа №16) – 13 микрорайон" в прямом и обратном направлениях по пр. Металлургов;

№3 временно приостановлен ;

; №№6,6а по временному маршруту "Левый берег – Ника – ГИБДД – Драмтеатр – Вокзал (платформа №11)" обратном направлении по пр.Курако;

№7 по временному маршруту "Вокзал (платформа №14) – Драмтеатр – Стройбаза" от "Стройбазы" в обратном направлении по пр. Курако.

Трамваи изменят маршрут движения следующим образом:

№ 2 по временному маршруту "Байдаевская - Малоэтажка - Транспортная";

№ 5 временно приостановлен;

№ 9 по временному маршруту "Байдаевская - Автосервис - Транспортная".

Напомним, что данные меры были приняты из-за проведения торжеств ко Дню пограничника.