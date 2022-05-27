Почти 30 маршрутов в Новокузнецке изменят схему движения из-за праздника

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Власти южной столицы Кузбасса предупредили о том, что автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по измененным маршрутам.

Согласно официальной информации, завтра, 28 мая, с 11:30 до 13:00 часов будет запрещен проезд транспорта по части улицы Кирова и проспекта Октябрьского в Новокузнецке. В связи с этим, 27 маршрутов временно изменят схему движения. Об этом сообщил мэр южной столицы Кузбасса в своем Telegram-канале.


Движение автобусов будет организовано следующим образом:

  • №5 от Левого берега по пр.Дружбы, ул.Кутузова, ул.Циолковского, ул.Транспортная на Вокзал;
  • №23 от Левого берега по пр.Дружбы, ул.Кутузова, ул.Циолковского, ул.Транспортная, пр.Курако, ул.Куйбышево (остановка "Лазо") и далее по маршруту;
  • №25* от остановки "Левый берег" по ул.Кирова, ул.Тольятти и далее по маршруту (по схеме маршрута №25);
  • №27 от остановки "Гранд Медика" по ул.Орджоникидзе, пр.Металлургов до Вокзала и далее по маршруту;
  • №50 от остановки "Левый берег" по пр.Дружбы, ул. Кутузова, ул.Циолковского, ул.Транспортная, Вокзал, ул.Транспортная, ул.Циолковского, ул. Кутузова, пр.Дружбы до остановки "Левый берег".
  • №66 от пр.Октябрьский по ул.Циолковского, ул.Кутузова, пр.Бардина и далее по маршруту;
  • №70 по пр.Дружбы, ул.Кутузова, ул.Циолковского, ул.Транспортная на Вокзал и далее по маршруту; №80 от остановки "Гранд Медика" на ул.Орджоникидзе, пр.Металлургов до Вокзала;
  • №87 при движении в обратном направлении от остановки "Рембыттехника" по ул.Ноградская, ул.Запорожская до остановки "Левый берег" и далее по маршруту;
  • №№88,345 от Левого берега по пр.Дружбы, ул.Кутузова, пр. Бардина и далее по маршрутам;
  • № 164 от Левого берега по пр.Дружбы на Вокзал;
  • № 107 от остановки "Рембыттехника" по пр.Металлургов на Вокзал;
  • №№104,104с,106,108 от Вокзала по пр.Металлургов до остановки "Рембыттехника" и далее по маршрутам;
  • №102 при движении в прямом направлении от Вокзала по пр.Металлургов до остановки "Рембыттехника" и далее по маршруту, при движении в обратном направлении от остановки "Рембыттехника" по пр.Металлургов до Вокзала.

Что касается троллейбусов то рейсы будут следовать:

  • №1 по временному маршруту "Вокзал (платформа №14) – Драмтеатр– Ярославская" в прямом и обратном направлениях по пр. Металлургов;
  • №2 по временному маршруту "Вокзал (платформа №16) – 13 микрорайон" в прямом и обратном направлениях по пр. Металлургов;
  • №3 временно приостановлен;
  • №№6,6а по временному маршруту "Левый берег – Ника – ГИБДД – Драмтеатр – Вокзал (платформа №11)" обратном направлении по пр.Курако;
  • №7 по временному маршруту "Вокзал (платформа №14) – Драмтеатр – Стройбаза" от "Стройбазы" в обратном направлении по пр. Курако.

Трамваи изменят маршрут движения следующим образом:

  • № 2 по временному маршруту "Байдаевская - Малоэтажка - Транспортная";
  • № 5 временно приостановлен;
  • № 9 по временному маршруту "Байдаевская - Автосервис - Транспортная".

Напомним, что данные меры были приняты из-за проведения торжеств ко Дню пограничника.

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