Почти 30 ледовых переправ открылись в Кузбассе

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Первая декада января подходит к концу и к этому времени на территории Кемеровской области уже действуют 28 ледовых переправ.

По данным МЧС Кузбасса, три из общего числа ледовых переправ рассчитаны для передвижения автомобилей, еще две гужевые, а оставшиеся 22 приспособлены для пешеходов.


Территориально все они расположены в следующих частях области: Междуреченский, Мариинский и Юргинский городские округа, а также Промышленновский, Яшкинский, Крапивинский, Чебулинский и Яйский муниципальные округа, в Таштагольском и Новокузнецком муниципальных районах.


В настоящий момент представители МЧС пристально следят за несанкционированными местами, где можно выехать на транспорте на лед. Специалисты порекомендовали кузбассовцам для передвижения использовать только проверенные открытые переправы, возле которых установлены специальные знаки.

Да!
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