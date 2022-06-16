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Почти 30 человек тушили пожар в одном из общежитий Кемерова

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В кузбасской столице произошло возгорание в одной из многоэтажек. Журналист AVOKADO уточнил детали инцидента.

Кемеровчане разместили в Сети кадры, снятые у общежития на проспекте Ленина, 128. Камера очевидца запечатлела дым, вырывающийся из окна квартиры на втором этаже. Чтобы узнать подробности произошедшего, корреспондент AVOKADO связался со специалистами ГУ МЧС по Кузбассу.


Сотрудники министерства рассказали, что сигнал о возгорании поступил в 17:52. К моменту прибытия огнеборцев из окна квартиры шел дым. Жильцы эвакуировались самостоятельно. В результате пожара в комнате обгорело компьютерное оборудование и вещи на площади в восемь квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекались 28 человек и пять единиц техники, отметили сотрудники регионального МЧС в разговоре с журналистом AVOKADO.


Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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