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Почти 30 человек тушили крупный пожар в Новокузнецке

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Огонь охватил несколько построек в южной столице Кузбасса. Ликвидацией горения занимались почти 30 огнеборцев.

Сигнал о пожаре в частном доме, хозпостройках и нежилом строении, расположенных на улице Благовещенской и в переулке Иногороднем в Новокузнецке поступил сегодня, 23 мая, в 04:39. На место выдвинулись 26 человек и шесть единиц техники.


Как сообщили корреспонденту AVOKADO в ГУ МЧС России по Кемеровской области, на момент прибытия первого подразделения здания горели открытым пламенем. Из-под крыши нежилого строения шел дым. В результате пожара у трех зданий сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши, а также обгорели стены внутри и снаружи. Кроме того, частично обгорела стена и крыша нежилой постройки. Пожар удалось ликвидировать в 05:40, общая площадь составила 120 м², рассказали специалисты журналисту AVOKADO.


По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печей.

Да!
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