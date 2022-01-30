Почти 3 000 человек подписали петицию за сохранение кузбасского роддома

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Более 2 500 человек подписали распространившуюся в Сети петицию об отмене решения перепрофилировать роддом в ковидарий.

Петиция против перепрофилирования акушерского отделения ГКБ № 1 в Новокузнецке продолжает собирать сторонников. К настоящему моменту число согласных с протестом превысило 2 500 человек. Сообщалось, что из-за всплеска заболеваемости роддом не принимает рожениц с 26 января: вместо этого в учреждении будут лечить заболевших коронавирусом, что возмутило горожан.

Данный роддом расположен в самом молодом, перспективном и строящемся Новоильинском районе. Также он принимает рожениц со всей южной агломерации Кузбасса. По информации на 2021 год численность жителей Новокузнецка составляет 544 700 человек, а города Прокопьевска 187 800 человек, не считая близлежащих деревень, расположенных вокруг Новоильинского района. И что же выходит? Что на всех рожениц юга Кузбасса останется два роддома: номер один в Центральном районе и номер два в Заводском, — написано в петиции.

Однако представители кузбасского минздрава заявляют, что закрытие родильного отделения — это вынужденная мера.

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