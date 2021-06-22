Всего к настоящему моменту в медицинских организациях Кемеровской области работает 191 "красная зона". Приемом и лечением больных коронавирусной инфекцией в них занимаются 263 специалиста.

По словам заместителя министра здравоохранения Кузбасса Оксаны Абросовой, дополнительно по мере необходимости и в зависимости от эпидемиологической ситуации можно открыть еще 50 "красных зон" и привлечь к работе в них 134 медицинских работника.

Напомним, ранее власти также высказались о заболеваемости коронавирусом в Кузбассе и о количестве привитых граждан.