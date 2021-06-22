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Почти 200 "красных зон" с зараженными COVID-19 появились в больницах Кузбасса

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Кузбасские власти сообщили о количестве "красных зон", которые были организованы в медучреждениях области для приема зараженных коронавирусом граждан.

Всего к настоящему моменту в медицинских организациях Кемеровской области работает 191 "красная зона". Приемом и лечением больных коронавирусной инфекцией в них занимаются 263 специалиста.


По словам заместителя министра здравоохранения Кузбасса Оксаны Абросовой, дополнительно по мере необходимости и в зависимости от эпидемиологической ситуации можно открыть еще 50 "красных зон" и привлечь к работе в них 134 медицинских работника.


Напомним, ранее власти также высказались о заболеваемости коронавирусом в Кузбассе и о количестве привитых граждан.

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