Почти 20% кузбасских школ перешли на дистант из-за высокой заболеваемости

Министр образования Кемеровской области Софья Балакирева заявила, что к настоящему моменту на "дистанционку" переведены 107 школ (17%), в том числе два губернаторских образовательных учреждения, а также 3415 классов (23%).

Отмечается, что 109 групп (1,8%) в 69 детских садах региона продолжают находиться на карантине, а работа 23 детских садов приостановлена полностью (2%).

– На текущей неделе наблюдается снижение количества детских садов, школ, отдельных групп и классов, находящихся на дистанционном обучении, – отметили в ведомстве.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти назвали условие для перевода кузбасских школьников на онлайн-обучение.