Почти 2 000 кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки

По состоянию на утро 8 февраля, 1 999 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки. Это абсолютный рекорд для региона за все время пандемии. Общее количество случаев заражения в Кемеровской области достигло 106 877.

Кроме того, за прошедшие 24 часа коронавирус унес жизни нескольких кузбассовцев. За это же время выздоровели 367 человек. Продолжили лечение от коронавирусной инфекции 16 540 пациентов. Под наблюдением медиков остаются 8 965 жителей Кемеровской области.

Напомним, что текущая неделя должна стать пиковой для региона по заболеваемости COVID-19. В Кузбассе появился новый метод определения коронавируса. Власти области рассказали о ситуации с заражением детей COVID-19. Заболевшие кемеровчане образовали очередь в "зеленой зоне" одной из поликлиник.