Почти 2 000 кузбасских домов остались без света из-за непогоды

Как сообщили в администрации муниципалитета, инцидент произошел вечером в субботу, 20 июня.

Тогда из-за сильной грозы нарушилось электроснабжение на 77 улицах областного центра. Более 250 обращений на отсутствие света поступили от жителей домов, а еще 26 человек пожаловались на поваленные деревья, которые перегородили проезд по автодорогам.

Шесть бригад Горэлектросети исправляли последствия от непогоды и еще две команды рабочих комплектовались дополнительно. Также на местах проводили работы три экипажа Кемеровской службы спасения.

К вечеру в рудничном районе города специалистом удалось восстановить электроснабжение во всех пострадавших жилищах: 657 частных домах и пяти многоквартирных зданиях. В Кировском районе было выполнено частичное включение потребителей – 683 частных строения.

На сегодняшний день электроснабжение восстановлено полностью.