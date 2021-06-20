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Почти 2 000 кузбасских домов остались без света из-за непогоды

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Накануне в кузбасской столице бушевала стихия, в результате из-за грозы без электричества осталось почти 2 000 домов.

Как сообщили в администрации муниципалитета, инцидент произошел вечером в субботу, 20 июня.

Тогда из-за сильной грозы нарушилось электроснабжение на 77 улицах областного центра. Более 250 обращений на отсутствие света поступили от жителей домов, а еще 26 человек пожаловались на поваленные деревья, которые перегородили проезд по автодорогам.


Шесть бригад Горэлектросети исправляли последствия от непогоды и еще две команды рабочих комплектовались дополнительно. Также на местах проводили работы три экипажа Кемеровской службы спасения.


К вечеру в рудничном районе города специалистом удалось восстановить электроснабжение во всех пострадавших жилищах: 657 частных домах и пяти многоквартирных зданиях. В Кировском районе было выполнено частичное включение потребителей – 683 частных строения.


На сегодняшний день электроснабжение восстановлено полностью.

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