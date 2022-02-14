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Почти 14 млн рублей пойдут на отлов бездомных животных в Новокузнецке

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Власти южной столицы Кузбасса потратят около 14 млн рублей на решение проблемы с безнадзорными собаками и кошками.

Соответствующий аукцион, инициированный управлением дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Новокузнецка, появился на платформе госзакупок. Стартовая цена торгов составила 13 968 000 рублей.


Подрядчик за обозначенную сумму должен выполнять ряд мероприятий с животными без владельцев. В частности, заниматься их отловом и перемещением в приют. При этом если животное стерилизовано, мечено и вакцинировано оно подлежит изъятию только в том случае, если проявляет немотивированную агрессию в отношении людей или других животных.

"Отлову подлежат животные, свободно находящиеся на территории Новокузнецкого городского округа без сопровождающего лица, кроме тех случаев, когда владелец временно оставил животное на привязи", ‒ говорится в прикрепленных к торгам документах.

Проводить мероприятия по изъятию животных с улиц следует только гуманными способами с применением предназначенных для этого средств, которые исключают нанесение вреда. При этом исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье отлавливаемых зверей.


Примечательно, что подрядчик обязан записывать на видео процесс от отлова до доставки и передачи животного в приют. Прием заявок открыт до 16 февраля 2022 года.


Ранее новокузнечане сообщали о стае крупных собак. Мэр южной столицы Кузбасса рассказал о нехватке денег на содержание безнадзорных животных.

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